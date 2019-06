Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, non è più accusato di stupro da Katheryn Mayorga, dato che la ragazza ha ritirato la denuncia.

Katheryn Mayorga, ragazza americana, conosciuta per aver denunciato per stupro Cristiano Ronaldo, ha ritirato la denuncia nei confronti del portoghese. L’attaccante della Juventus, ora, non deve più preoccuparsi per questa situazione che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Non si conoscono, ancora, le cause del ritiro della denuncia ma verranno fatti egli accertamenti, senza dubbio, dalle autorità statunitensi.

Juventus, niente accuse per Ronaldo

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, era accusato di stupro da parte di Katheryn Mayorga, ragazza americana che aveva attaccato il portoghese. Sono stati mesi difficili per lui, con tante accuse, tanto che la Juventus ha dovuto annullare la tournée estiva negli Stati Uniti, dato che non poteva entrare per la denuncia a suo carico. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la ragazza nelle ultime ore ha ritirato le accuse nei confronti del bianconero, che ora non dovrà più preoccuparsi di questa brutta situazione. Nell’ultima stagione qualche prestazione negativa, dell’ex Real Madrid, era stata ricondotta a questa situazione poco positiva. Vedremo se nelle prossime ore l’attaccante rilascerà delle dichiarazioni, su questa notizia.

