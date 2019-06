Cristiano Ronaldo show nella semifinale di Nations League che ha visto sfidarsi Portogallo e Svizzera. Il fuoriclasse lusitano ha deciso a favore dei lusitani la partita con una straordinaria tripletta, l’ennesima della sua carriera. Portogallo in finale affronterà la vincente di Olanda e Inghilterra.



Cristiano Ronaldo firma la tripletta che vale la finale

Prima uscita in Nations League e gara giocata da fenomeno, qual è da parte di Cristiano Ronaldo. Questa sera nella semifinale contro la Svizzera di Petkovic CR7 sblocca la partita con un calcio di punizione beffardo che pesca impreparato Sommer. Risposta degli ospiti con il calcio di rigore di Ricardo Rodriguez. Gara che volge al termine e sembra andare verso i supplementari, ma negli ultimi dieci minuti sale in cattedra il fuoriclasse della Juventus, che piazza l’uno-due decisivo per chiudere il match e spedire i lusitani in finale.

Ancora una tripletta decisiva per Ronaldo che dimostra, ancora una volta, che il tempo per lui non passa davvero mai. Olanda e Inghilterra, che giocheranno la seconda semifinale domani sera, sono avvisate: per la vincere la Nations League bisogna prima fare i conti con Cristiano Ronaldo.

