Higuain Icardi potrebbe essere uno degli scambi più sensazionali del prossimo calciomercato. Infatti, secondo il quotidiano Tuttosport, i due attaccanti potrebbero essere i protagonisti di un affare di mercato incredibile nell’asse Juventus e Inter.

Higuain Icardi, clamoroso scambio in vista

Icardi alla Juventus e Higuain all’Inter sembra poter tornare di moda questa estate. Il Pipita, attualmente in prestito al Chelsea con ogni probabilità tornerà in bianconero. Secondo Tuttosport, la Juventus proporrà nuovamente uno scambio con Icardi: “Difficile, quasi impossibile che Paratici decida di reintegrarlo nella rosa, più facile che venga trovata una squadra per lui. E se fosse proprio l’Inter? E’ se riprendesse quota lo scambio di cui si parlava un anno fa? Possibile, anche se naturalmente i due giocatori non potrebbero avere la stessa valutazione, anche per una questione anagrafica”.