Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura.

La Juventus vuole rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, per avere una rosa completa e all’altezza per inseguire ancora una volta la Champions League. Uno dei giocatori che interessa, maggiormente, ai bianconeri è senza dubbio Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Il francese, campione del mondo la scorsa estate, sta valutando il suo futuro, per fare la scelta più giusta. La dirigenza della vecchia signora nelle prossime settimane farà un tentativo, per riportarlo in Italia.

Juventus, Pogba verso il ritorno

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra per iniziare una nuova avventura, tornando magari al passato. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, nelle ultime ore, pare che il calciatore sia finito ancora nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è un grande estimatore del calciatore transalpino e lo vorrebbe a Torino, per rinforzare il centrocampo che in questa stagione ha dato qualche problema a Massimiliano Allegri. Bisognerà capire se la volontà del giocatore è quella di tornare dove tutto è iniziato, il trampolino di lancio della sua carriera.

