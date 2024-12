Patto col ‘Diavolo’: Vlahovic saluta la Juventus

Calciomercato Juventus: ieri sera Dusan Vlahovic ha segnato spaccando il match contro il City. Ma rimane comunque al centro delle notizie di mercato

Ha segnato. Ha esultato. Forse si è definitivamente messo alle spalle il momento negativo. Forse è tornato. Chissà, non lo sappiamo, ma la speranza è quella che Dusan Vlahovic possa segnare con regolarità, quella che serve alla Juventus per raggiungere gli obiettivi della stagione.

Ma nonostante il gol, che ha scacciato le paure, il profilo del centravanti serbo è molto chiacchierato e sappiamo anche bene il perché: c’è il nodo del contratto che ancora non è stato sciolto, c’è uno stipendio altissimo che la Juventus vorrebbe ammortizzare negli anni, c’è un accordo che manca perché secondo le ultime indiscrezioni, il classe 2000 arrivato dalla Fiorentina, non sembra essere così convinto di diminuire il proprio stipendio annuale. E insomma, siccome la scadenza è 2026, si tratta e si tratterà nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, anche lo United per Vlahovic

E questa situazione, stando alle ultime informazioni di mercato, precisamente riportate da FootballInsider in questo caso, hanno fatto accendere i riflettori non solo di Arsenal e Chelsea, le due squadre che con maggiore insistenza sono state accostate a Vlahovic, ma anche e soprattutto del Manchester United. I Red Devils, inoltre, hanno una carta da giocare che porta il nome di Zirkzee, quel pallino di Motta mai arrivato a Torino nel corso dell’estate ma trattato da Giuntoli.

L’intreccio di mercato, quindi, si potrebbe concretizzare già a gennaio, ma è assai più probabile che un’operazione del genere possa effettivamente vedere la luce nel corso della prossima estate soprattutto se il direttore tecnico della Juventus non riuscisse a trovare un accordo con l’entourage del serbo per il rinnovo. In quel caso, l’addio, sarebbe quasi certo.