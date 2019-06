Joao Cancelo, terzino della Juventus, è il rinforzo del Manchester City per la prossima stagione, il portoghese raggiunge la Premier League.

La Juventus lascia partire uno delle colonne portanti, dove in realtà volevano ripartire per la costruzione della rosa della prossima stagione. Stiamo parlando di Joao Cancelo, terzino destro portoghese, che è in procinto di trasferirsi in Premier League. Secondo le notizie, circolanti in questi minuti, c’è stato un accordo tra Fabio Paratici e il Manchester City per il trasferimento, per una cifra di 50 milioni di euro. Nelle prossime ore ci potrebbe essere l’annuncio, l’ex Inter lascia la Serie A dopo due stagioni tra Milano e Torino.

Juventus, Cancelo al Manchester City

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, è pronto a lasciare Torino una stagione dopo il suo arrivo, per giocare in Premier League nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni riportate da SportMediaset, infatti, è stato trovato un accordo tra i bianconeri e il Manchester City, per il trasferimento, sulla base di 50 milioni di euro. Sembrava una trattativa che stentava a decollare, con il portoghese pronto a continuare la sua avventura in Italia, mentre negli ultimi minuti ci sarebbe stata la svolta. Il giocatore nelle ultime stagioni, oltre che nella vecchia signora, ha vestito le maglie del Valencia e dell’Inter.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK