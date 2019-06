Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus attende di capire chi sarà il nuovo allenatore, a partire dalla prossima stagione, dopo l’addio di Massimiliano Allegri al termine di quest’annata. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pep Guardiola, attualmente sulla panchina del Manchester City, ma i tempi si stanno prolungando molto e rimane viva la pista che porta a Maurizio Sarri. La firma dello spagnolo potrebbe arrivare dopo la sanzione del Fair Play Finanziario al Manchester City, con la possibile estromissione dalla prossima Champions League.

Juventus, la firma di Guardiola

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere la scelta della Juventus per la panchina, a partire dalla prossima stagione. Il tecnico spagnolo rappresenterebbe la scelta della dirigenza bianconera, per sostituire Massimiliano Allegri che ha dato l’addio alla panchina della vecchia signora al termine di questa stagione. L’ex Barcellona potrebbe decidere di lasciare la panchina dei citizens, per i tanti problemi che stanno avendo con il Fair Play Finanziario. Molti si chiederanno quando potrebbe arrivare la firma del catalano, probabilmente la risposta è che arriverà quando ci sarà l’ufficialità dell’estromissione del Manchester City dalla prossima Champions League.

