Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, lo continuiamo a ribadire ormai da un mese anche se continuano a circolare voci improbabili.

L’ultima è rilanciata dallo stesso City che sui suoi social ha pubblicato un video che vede il tecnico dirsi legatissimo ai Citizens e di non voler lasciare la Premier League. Molti tifosi hanno fiutato però che le parole non sarebbero di ora ma di febbraio. Nonostante questo c’è chi smentisce.

Frasi di Guardiola di febbraio, il sogno Juventus non è tramontato

Si parla delle immagini comparse alle spalle di Pep in uno schermo, dove possiamo vedere chiaramente la festa della vittoria della Premier League. Guardiola però non ne parla e appare strano. A oggi in post produzione si può fare davvero di tutto e non ci stupiremmo se il depistaggio voluto dalla Juventus, e forse anche del City in attesa di trovare il giusto sostituto, vada avanti.

