Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la Liga al termine di questa stagione, su di lui l’interesse della Juventus.

Il centrocampista del Real Madrid Isco potrebbe lasciare, dopo anni, la Spagna per iniziare una nuova avventura e in un campionato diverso dalla Liga. Il giocatore spagnolo, infatti, deluso dall’ultima stagione è pronto a cambiare casacca, per rilanciare la sua carriera e ritrovare successi che in questa stagione sono mancati. Come da indiscrezione che via abbiamo riportato ieri sera, su di lui c’è la Juventus e pare che i bianconeri facciano sul serio per portarlo a Torino nella prossima stagione.

Juventus, il sogno è Isco

Isco, centrocampista del Real Madrid, è uno dei gioielli europei sul calciomercato nella prossima estate, con lo spagnolo pronto a cambiare casacca. In questa stagione con Julen Lopetegui e Santiago Solari ha visto poco il campo, non riuscendo mai ad esprimere il suo potenziale. Da quando è tornato, invece, Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos, ha ritrovato minutaggio e ottime prestazioni. La sua intenzione, però, è quella di cambiare maglia per rilanciarsi dopo una stagione, comunque, molto negativa per lui. Come vi abbiamo riportato ieri sera, su di lui c’è la Juventus e la trattativa, per portarlo a Torino, sembra sulla via giusta.

