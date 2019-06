Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, dall’Inghilterra l’ok per la firma con i bianconeri.

La Juventus potrebbe, presto, avere sulla panchina un nuovo allenatore, dopo l’addio dato a fine stagione da Massimiliano Allegri. La dirigenza bianconera, infatti, secondo le indiscrezioni riportate dall’Inghilterra avrebbe avuto l’ok per far firmare il tecnico ex Napoli, per la prossima stagione. Questa situazione porterebbe un addio al sogno Pep Guardiola, con i tifosi che però continuano a sognare lo spagnolo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti, e soprattutto l’annuncio ufficiale da parte della società piemontese.

Juventus, Sarri firma per i bianconeri?

Secondo le indiscrezioni provenienti in questi minuti dall’Inghilterra, in particolare dal The Guardian, pare che la firma di Maurizio Sarri con la Juventus sia una pura formalità. Il tabloid britannico, infatti, riporta che dopo l’incontro con gli emissari, il Chelsea ha dato l’ok al tecnico toscano per firmare il nuovo contratto con la squadra bianconera. E’ un’indiscrezione molto importante, perché potrebbe mettere fine alla trattativa con Pep Guardiola e, soprattutto, arriverebbe finalmente l’annuncio del nuovo tecnico della vecchia signora per la prossima stagione. Vedremo, quindi, se dalla prossima stagione Maurizio Sarri farà ritorno in Serie A.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK