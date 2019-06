Bentancur rinnova con la Juventus e si lega al club bianconero per i prossimi tre anni. L’accordo per il rinnovo del contratto di Rodrigo Bentancur è raggiunto, adesso si aspetta solo l’ufficialità che verrà dato in questa settimana.



Sul portale di Gianluca Di Marzio è arrivata la conferma che il centrocampista bianconero Bentancur allungherà il contratto con la Juventus fino al 2024, quindi per altri cinque stagioni. L’accordo è stato trovato con un ingaggio a salire per una media di 2.5 milioni di euro l’anno.

Il centrocampista ha dimostrato di essere metronomo e mezzala, abile a gestire il pallone e dimostrando di avere anche i gol nei piedi. Secondo alcune indiscrezioni il prossimo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, avrebbe chiesto di blindare l’ex Boca Juniors. Potrebbe essere proprio lui uno dei tasselli fondamentali per la nuova SarrJuve.

