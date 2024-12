Allegri ‘strappa’ la panchina in Serie A: “Sfida a Giuntoli”

Allegri ‘strappa’ una nuova panchina di Serie A. Ecco cosa potrebbe succedere, tutti i dettagli della situazione.

La vittoria del Milan contro la Stella Rossa nella sesta giornata di Champions League potrebbe essere ricordata non tanto per il risultato, quanto per le tensioni che stanno emergendo in casa rossonera. Paulo Fonseca, al termine del match, ha dato sfogo alla sua frustrazione, puntando il dito contro i suoi giocatori in una conferenza stampa che ha lasciato pochi dubbi sulla spaccatura tra il tecnico e parte della rosa.

Le dichiarazioni di Fonseca non sono passate inosservate. “Io do il 100% per il Milan, non tutti i giocatori possono dire lo stesso” ha detto il portoghese senza fare nomi, ma i riferimenti sono stati chiari. La situazione mette il club di fronte a una scelta difficile. Da un lato, sostenere Fonseca e provare a ricompattare lo spogliatoio; dall’altro, prendere atto della rottura con i giocatori e affidare la squadra a un nuovo tecnico. Ed è qui che entra in scena Massimiliano Allegri, che secondo il giornalista Graziano Campi sarebbe pronto a subentrare sulla panchina rossonera.

Allegri ritorna al Milan al posto di Fonseca

Allegri avrebbe già avuto contatti con il Milan, spinto dal desiderio di tornare ad allenare in Serie A e, soprattutto, di dimostrare il proprio valore alla Juventus e a Cristiano Giuntoli. “Allegri vuole sfidare Giuntoli, ha una voglia matta di dimostrare che non è finito,” ha spiegato Campi durante la trasmissione Ti Amo Calciomercato.it. Non solo: Allegri vorrebbe portare con sé Federico Cherubini, ex dirigente della Juventus, per costruire un progetto che punti anche sui giovani del vivaio, in linea con il progetto “Milan Futuro“.

Secondo Campi, il cambio potrebbe arrivare già prima della fine della stagione, a patto che il Milan ottenga la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Tuttavia, se la situazione dovesse evolversi più lentamente, Allegri potrebbe insediarsi a giugno, iniziando un nuovo ciclo rossonero.

Allegri vede il ritorno al Milan non solo come un’opportunità professionale, ma anche come una rivincita personale nei confronti della Juventus. Dopo il burrascoso addio ai bianconeri, il tecnico livornese punta a dimostrare di essere ancora uno dei migliori allenatori in circolazione. Il destino di Fonseca sembra appeso a un filo, e il Milan si prepara a una decisione cruciale per il suo futuro. Il cambio in panchina potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era rossonera, con Allegri pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi.