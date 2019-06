Bonucci, Italia: “Io e Chiellini grandi amici e…”

Leonardo Bonucci parla dal ritiro della nazionale azzurra e spiega ai giornalisti il rapporto speciale con Giorgio Chiellini.

Specifica: “Tra di noi c’è un rapporto di profonda stima e amicizia sia in campo che fuori. Ci giocheremo questo traguardo fino a fine carriera entrambi. L’obiettivo è far capire cosa significa stare dentro la Nazionale. Si è ricreato un grande gruppo e i giovani stanno facendo molto bene“.

Aggiunge sulla Bosnia: “Meritano grande rispetto. Hanno dei giocatori importanti come Pjanic e Dzeko e creano tanto gioco in veriticale. Miralem fa girare tutta la squadra, lo fa anche con la Juventus”. Parole di stima dunque anche per il centrocampista ex Roma che per molti potrebbe presto lasciare Torino.

