Matthjis De Ligt, difensore dell’Ajax, ha parlato di Cristiano Ronaldo e della richiesta da parte del portoghese di trasferirsi alla Juventus.

La Juventus cerca un nuovo difensore, come aveva dichiarato Fabio Paratici, da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per la prossima stagione. Uno dei nomi sondati dalla dirigenza è, senza dubbio, quello di Matthijs De Ligt dell’Ajax, che in questa stagione è stato dominane. Il classe ’99, però, è nel mirino anche di Barcellona, Liverpool e Paris Saint–Germain per la prossima stagione. Come ha dichiarato lui, più volte, tra qualche settimana comunicherà il suo futuro.

Juventus, De Ligt e il suo futuro

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe arrivare alla Juventus nella prossima stagione, queste le sue parole di ieri sera dopo la sconfitta contro il Portogallo: “Al termine della gara, di ieri sera, Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di andare a giocare alla Juventus, insieme a lui. Inizialmente non avevo capito ed ero un po’ scioccato, soprattutto perché stavo ancora pensando alla sconfitta. Ora andrò in vacanza per riposare, dopo questa stagione molto dura, poi penserò al mio futuro”. Vedremo, quindi, se il futuro del gioiello olandese sarà con la maglia della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

