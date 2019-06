Sarri alla Juventus, questo è quello che conferma Sky Sport all’interno del programma “Calciomercato l’originale”. Arrivano conferme anche se alcune indiscrezioni danno in vantaggio ancora Pep Guardiola come prossimo allenatore bianconero.

Sky conferma Sarri alla Juventus, ma Guardiola è in pole

Pep Guardiola sarà il prossimo allenatore bianconero, questo è quanto si evince da alcune indiscrezioni che sono arrivate in questi ultimi giorni in redazione. Il tecnico spagnolo avrebbe un accordo di massima con la Juventus già da mesi e solo clamoroso blocco del City potrebbe fermare il passaggio da Manchester a Torino.

Sarri, dunque, sarebbe una seconda scelta per la dirigenza bianconera che ha in testa solo Guardiola. Sky Sport non è di questa idea, infatti, Gianluca Di Marzio continua a confermare che sarà Maurizio Sarri il nuovo allenatore juventino. Addirittura si prevede, sempre secondo Sky, un possibile annuncio già nella giornata di giovedì.

