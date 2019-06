La Juventus sta per completare l’acquisto di Traore dall’Empoli. Il centrocampista ha dimostrato di essere già pronto per il grande salto.

Secondo TuttoJuve l’affare si chiuderà per una cifra attorno ai dieci milioni di euro. C’è la voglia di bloccare questo classe 2000 considerato un grande talento futuro. Sembrava avesse firmato per la Fiorentina, ma in realtà l’affare non si è mai concretizzato.

Traore alla Juventus, Calciomercato: affare fatto!

Attenzione a quello che potrebbe poi accadere. La Juventus non potrebbe dare subito spazio al seppur talentuoso calciatore di 19 anni. Per questo lo girerebbe al Sassuolo nell’affare Demiral, per comunque garantirsi una clausola di controriscatto per andarlo a riprendere in futuro.

