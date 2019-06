Per alcuni Maurizio Sarri è già il nuovo allenatore della Juventus, noi continuiamo la nostra linea in cui ribadiamo che sarà Pep Guardiola.

Il tecnico toscano rimane, secondo le nostre fonti, un’alternativa agli altri più gettonati. Il piano è quello di andare a prendere un tecnico che possa avere più esperienza europea e Sarri rimane un tecnico stimato e che può arrivare in caso salti il grande sogno.

Sarri nuovo allenatore Juventus? Una soluzione alternativa

I tifosi bianconeri intanto insorgono, come all’arrivo di Max Allegri, e nessuno vuole che questi arrivi a Torino. Certo mandare via il livornese per prendere l’ex del Napoli sarebbe un brutto passo indietro per la nostra squadra. Speriamo non si faccia questo errore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK