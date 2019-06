Rodrigo Bentancur è ricercato dall’Atletico Madrid con la Juventus però che punta davvero moltissimo su di lui per il futuro.

Dal ritiro dell’Uruguay, con il quale giocherà la Copa America, il centrocampista classe 1997 ha raccontato: “Non so niente dell’Atletico. Ho letto qualcosa sui social network su un presunto interesse, ma nessuno mi ha detto nulla.”

Bentancur all’Atletico Madrid? Calciomercato: “Fosse per me…”

Il calciatore però è ben sicuro di quello che sarà il suo futuro. Spiega: “Io sto molto bene alla Juventus, fosse per me rimarrei qui per sempre”. Il ragazzo sembra pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2024 nelle prossime settimane con i bianconeri pronti a blindarlo.

