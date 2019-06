Joao Cancelo, terzino della Juventus, potrebbe lasciare Torino per trasferirsi in Premier League, su di lui l’interesse del Manchester City.

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe essere uno dei profili sacrificati dalla dirigenza bianconera, per iniziare una nuova avventura. Sul calciatore portoghese, come riporta la Gazzetta dello Sport, resta molto forte l’interesse del Manchester City dalla Premier League. I citizens, infatti, sarebbero pronti a sborsare 60 milioni di euro per portarlo in Inghilterra dalla prossima stagione. Il nodo cruciale, però, sembra essere la cessione di Danilo, che è finito da tempo nel mirino anche dell’Inter. Vedremo, quindi, se Cancelo lascerà Torino, dopo una stagione altisonante con molti bassi e pochi alti.

