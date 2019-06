Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio tra giovedì e venerdì. C’è un altro indizio che porta al catalano.

Il tecnico è molto vicino ai bianconeri e c’è anche un altro indizio che porta al suo arrivo a Torino. Il Chelsea infatti sarebbe disposto a lasciar partire Maurizio Sarri, con Frankie Lampard pronto a prendere il suo posto. E allora perché non lo annunciano…

Guardiola alla Juventus, Calciomercato: c’è un altro indizio

La stampa continua a battere fortissimo il nome di Maurizio Sarri, ma non sarà lui il nuovo allenatore della Juventus. Ormai da settimane però noi ribadiamo con fermezza che a Torino arriverà Pep. Al momento non ci sono parole ufficiali, ma è tutto fatto con un contratto già scritto e firmato.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore quando davvero sarà il momento di un annuncio ufficiale e della possibilità di vedere il tecnico diventare presto l’erede di Max Allegri. In fondo andare a prendere Sarri sarebbe un passo indietro e non uno in avanti.

Sarri resta al Chelsea

Maurizio Sarri invece sembra destinato a rimanere là dove è. La conquista dell’Europa League ha aperto la strada per la rinascita dei blues. Anche se nelle ultime ore c’è chi sta vociferando di un possibile clamoroso ritorno di Josè Mourinho a Londra. Servirà tempo per capire cosa accadrà, ma Sarri è sempre più lontano da Torino.

