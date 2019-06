Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, potrebbe essere un nome se dovessero saltare sia Pep Guardiola che Maurizio Sarri.

Continuano i problemi in casa Juventus, per quanto riguarda il nuovo allenatore da ufficializzare per la prossima stagione. I bianconeri, infatti, non riescono a chiudere una delle due trattative in piedi, con Pep Guardiola del Manchester City e Maurizio Sarri del Chelsea. Vogliamo, come redazione, ipotizzare un clamoroso scenario che riporterebbe in panchina Massimiliano Allegri, qualora non si trovasse nessun accordo con i due.

Juventus, se tornasse Allegri?

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha dato l’addio alla panchina bianconera al termine dell’ultima stagione. Il livornese attualmente è senza squadra e nella prossima stagione potrebbe prendere un anno sabbatico, dopo cinque stagioni e altrettanti scudetti con la vecchia signora. I problemi della dirigenza bianconera a chiudere un nuovo tecnico, tra Pep Guardiola e Maurizio Sarri, potrebbe far aprire uno scenario clamoroso, nonostante attualmente non ci sia alcun tipo di trattativa. Secondo quanto ipotizzato dalla nostra redazione Fabio Paratici, infatti, potrebbe richiamare Allegri in panchina anche per la prossima stagione, facendo leva sull’amicizia con Andrea Agnelli. Bisogna, però, dire che questa possibilità è molto remota. Vedremo, quindi, nelle prossime ore come si evolverà la situazione.

