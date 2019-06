Traore alla Juventus ormai è vicino all’ufficialità, il calciatore arriverà per 15 milioni di euro anche se non dovrebbe rimanere a Torino.

Il calciatore sembrava destinato alla Fiorentina che lo aveva praticamente preso a gennaio, senza però depositare il contratto. In seguito c’era stata una fake news sulla sua possibile inabilità all’attività agonistica, cosa prontamente smentita dall’Empoli.

Traore alla Juventus, Calciomercato: è fatta!

La Juventus si è inserita nell’affare per cercare di superare i viola e così è stato. La squadra bianconera dovrebbe ora girarlo in prestito o cederlo assicurandosi il controriscatto futuro. Probabile che venga inserito nell’affare che porterà a Torino Demiral, con Traore dunque ceduto in prestito al Sassuolo.

