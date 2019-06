Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, l’ufficialità non è arrivata nemmeno oggi ma aspettiamo prima di dare per fallita la trattativa.

Chi come noi crede ancora a Pep bianconero è Luigi Guelpa de Il Giornale. Questi infatti ha parlato tramite Twitter sottolineando: “Il Chelsea non ha liberato Maurizio Sarri per aspettare Frankie Lampard? Tutte balle, balle galattiche. Pep Guardiola e la Juventus sono sempre più vicini”.

Guardiola nuovo allenatore Juventus, Guelpa: “Sarri? Tutte balle”

Ogni giorno sembra esser e quello giusto e ogni giorno arriva il rinvio col silenzio da parte della società bianconera che fa arrabbiare i tifosi. Ogni momento ora è buono per una possibile sorpresa pronta a stupire tutti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK