Sara Gama, difensore dell’Italia e della Juventus, è una delle protagoniste del Mondiale in Francia, dove le azzurre inseguono un sogno.

L’Italia femminile, del commissario tecnico Milena Bertolini, è impegnata nel Campionato del Mondo in Francia. Una di queste ragazze è, ovviamente, il difensore e capitano azzurro Sara Gama. Le ragazze italiane sono pronte a dar battaglia, in tutte le sfide di questo torneo. Nella serata di oggi, alle ore 18.00, le azzurre affronteranno la Giamaica nella seconda sfida del girone, dopo la vittoria in rimonta contro l’Australia per 2-1. La doppietta di Barbara Bonansea contro le oceaniche, soprattutto il gol al 95′, è stata molto importante per il percorso nel Mondiale dell’Italia.

Italia, il capitano Sara Gama

Il difensore, e capitano, della Nazionale italiana femminile è Sara Gama, che durante la stagione veste la maglia della Juventus. In questa stagione, anche lei, ha fatto il double conquistando lo Scudetto e la Coppa Italia con la squadra bianconera. La giocatrice è il punto fermo della Nazionale, una di quelle più importanti secondo il commissario tecnico Milena Bertolini. Già nella prima sfida, contro l’Australia, nonostante qualche errore è riuscita a tenere in piedi tutta la retroguardia dell’Italia. Anche per quanto riguarda la Juventus è una delle senatrici, che trascinano la squadra bianconera.

