Kalidou Koulibaly alla Juventus non è un sogno ma una possibilità concreta. A chiederlo sarebbe stato direttamente Pep Guardiola.

Sky Sport ha lanciato le immagini esclusive di Fabio Paratici sorpreso nel pomeriggio a Milano con Fali Ramadami. In molti hanno pensato a Maurizio Sarri e se invece ci fosse stato un incontro per il difensore senegalese che potrebbe diventare l’erede di Giorgio Chiellini.

Koulibaly alla Juventus? Calciomercato: l’incontro Paratici-Ramadami

La situazione è difficile, perché Aurelio De Laurentiis difficilmente lascerebbe partire il calciatore proprio verso la Juventus. Per venderlo poi ha già annunciato che vorrebbe 100 milioni di euro. Inutile dire che sicuramente diventerà fondametnale la volontà dello stesso calciatore.

Di certo per i bianconeri sarebbe un colpo straordinario dal punto di vista tecnico e tattico. La difesa così sarebbe rinforzata con quel puntello che serve dopo il ritiro di Andrea Barzagli e l’addio di Martin Caceres tornato per la terza volta nel calciomercato di gennaio in prestito dalla Lazio.

