Continuano le voci di calciomercato intorno alla Juventus, per quanto riguarda la sessione di calciomercato estiva che è iniziata da una decina di giorni. Uno dei nomi che fa gola ai tifosi bianconeri è quello di Marcelo, terzino del Real Madrid, che potrebbe dire addio alla Liga e alla maglia dei blancos, per iniziare una nuova avventura. I bianconeri proveranno, nelle prossime settimane, a dare l’assalto al brasiliano per portarlo in Italia.

Juventus, Marcelo resta ancora un obiettivo

Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe aver concluso la sua avventura con la maglia delle merengues. Nell’ultima stagione, come tutti, ha avuto grandi difficoltà sia con Julen Lopetegui che con Santiago Solari, sia per minutaggio che per i risultati che non sono arrivati. Il brasiliano da qualche stagione flirta con la Juventus, già nella scorsa estate c’erano state delle chiacchiere per provare il trasferimento in Italia. Potrebbe metterci, ancora, la sua parola Cristiano Ronaldo che lo vorrebbe come compagno con la maglia della Juventus. Sarà fondamentale il rapporto con Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina dei blancos.

