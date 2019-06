Ecco l’11 titolare della nuova Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe già in mente come mettere in campo la Juventus in vista della prossima stagione.

Aspettando che si muova sul mercato, la Juve di Sarri è già in fase di crescita, questo grazie alle idee in essere del tecnico toscano. L’ex Napoli porterà sicuramente qualità a centrocampo con un modo di giocare diverso dalla precedente Juventus di Allegri.

La Juventus di Sarri: Ronaldo centravanti?

La Juve di Sarri, in attesa del mercato potremmo iniziare ad immaginarla, facendo riferimento alle squadra già messe in campo dall’ormai ex allenatore del Chelsea. Ci si aspettano tanta qualità nel palleggio sia dietro che in avanti, pressing coordinato e diverso modo di attaccare l’area avversaria.

Si riparte con Bonucci e Chiellini centrali di difesa, con Alex Sandro e un difensore più di copertura sulla destra. Il 433 sembra oggi scontato: Ramsey come interno sinistro, Pjanic potrebbe essere utilizzato alla Jorginho. Con Sarri alla Juve, cambierà drasticamente il modo di attaccare da parte dei bianconeri, questo sarà fatto con un palleggio molto più elaborato, con costanti triangoli e fraseggi sullo stretto.

In attesa del mercato ecco la probabile attuale formazione: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Ramsey, Emre Can, Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.

