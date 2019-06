Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, potrebbe lasciare i partenopei in questa sessione di calciomercato, per passare alla Juventus.

Dopo alcuni mesi di dubbi e indiscrezioni la Juventus ha annunciato, nel pomeriggio di ieri, l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli sostituirà, a partire dalla prossima stagione, Massimiliano Allegri che ha dato l’addio al termine dell’ultima stagione. Il tecnico toscano ha illustrato il suo progetto alla dirigenza della vecchia signora, facendo i nomi dei colpi che vorrebbe in questa sessione di calciomercato. Uno di questi è, senza dubbio, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, in una trattativa molto difficile.

Juventus, occhi su Koulibaly

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, potrebbe lasciare in questa sessione di calciomercato la squadra partenopea per iniziare una nuova avventura. Sul difensore senegalese, infatti, c’è l’interesse della Juventus su richiesta di Maurizio Sarri alla dirigenza come rinforzo primario. Secondo le indiscrezioni, riportate da Radio Marte, pare che il presidente dei campani Aurelio De Laurentiis abbia fissato a 250 milioni di euro, dato che non ha una clausola rescissoria, la cifra per la cessione del forte difensore africano. Nelle prossime settimane, però, potrebbero esserci ulteriori novità su questa situazione in continua evoluzione, tanto dipenderà ovviamente dalla volontà del calciatore stesso.

