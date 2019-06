Paul Pogba potrebbe essere il primo colpo della Juventus di Maurizio Sarri. Centrocampista dal grande peso specifico, sarebbe un ritorno.

Il francese ha dimostrato di avere grande qualità e conosce Torino come le sue tasche. Proprio alla Juventus era diventato un calciatore vero, dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare il salto di qualità in carriera.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: è fatta

La Juventus sta lavorando per rinforzare un centrocampo che al momento ha perso un po’ di tonicità e che negli ultimi anni è diminuito anche in qualità.

Di certo arrivare al francese del Manchester United sarebbe un colpo clamoroso per la squadra bianconera. Staremo a vedere se si riusciranno a mettere la mani su questo centrocampista strepitoso.

