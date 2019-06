Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è stato annunciato nel pomeriggio di ieri ma ha già I tifosi contro.

Finalmente si è dissolta la telenovela, in casa Juventus, che portava al nuovo allenatore della prossima stagione. Dopo alcune settimane tra i nomi di Pep Guardiola e Maurizio Sarri, è stato annunciato l’arrivo a Torino del secondo. L’ex Chelsea, però, sin da subito è stato bersagliato dai tifosi che ormai credevano nell’arrivo dello spagnolo, ex Barcellona, e l’accoglienza per il toscano non è stata delle migliori.

Juventus, è subito #SarriOut

In casa Juventus non c’è il sereno, nonostante l’annuncio di ieri del nuovo allenatore bianconero. La dirigenza, capeggiata da Andrea Agnelli, ha scelto il nome di Maurizio Sarri come successore di Massimiliano Allegri, a partire dalla prossima stagione. I tifosi, però, che volevano l’arrivo di Pep Guardiola non hanno preso bene l’annuncio dell’ex Napoli e Chelsea, con l’hashtag #SarriOut che impazza sul web. Il popolo bianconero si aspettava un qualcosa di diverso, paragonando l’arrivo di Maurizio Sarri a un indebolimento in panchina della squadra, dopo aver lasciato andare il tecnico che ha portato cinque scudetti di fila e due finali di Champions League. Vedremo se con i risultati Sarri riuscirà a far ricredere i suoi nuovi tifosi.

