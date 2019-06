Laura Giuliani, portiere dell’Italia e della Juventus Woman, è impegnata con le compagne al Mondiale femminile in Francia.

L’Italia femminile, del commissario tecnico Milena Bertolini, è impegnata nel Campionato del Mondo in Francia. Una delle colonne portanti di questa rosa è il portiere Laura Giuliani, che milita solitamente nella Juventus. Le ragazze italiane sono pronte a dar battaglia, in tutte le sfide di questo torneo per raggiungere qualche risultato inaspettato. Nella serata di oggi, alle ore 21.00, le azzurre affronteranno il Brasile nella terza sfida del girone, cercando di bissare il miracolo in rimonta contro l’Australia per 2-1 grazie alla doppietta di Barbara Bonansea.

Italia, il portiere Giuliani

E’ iniziato da qualche giorno il Mondiale femminile in Francia, dove è impegnata ovviamente anche la nostra Nazionale, nel girone con Australia, Brasile e Giamaica. Una delle ragazze sulle quali bisogno porre l’accento è, senza dubbio, il portiere della Juventus Laura Giuliani che in questa stagione ha fatto il double con Scudetto e Coppa Italia in bianconero. Una delle giocatrici più importanti, e titolate, è senza dubbio il portiere Laura Giuliani che durante tutto l’arco della stagione, e nelle prime due partite del Mondiale, ha dimostrato tutto il suo valore. Anche nella gara di stasera, contro le brasiliane, potrebbe rivelarsi importante.

