Traorè alla Juventus è un affare da considera concluso. La società bianconera porterà a Torino il talentuoso centrocampista dell’Empoli per una cifra pari a 15 milioni di euro.

Il centrocampista si è messo in evidenza, soprattutto in questo finale di stagione con la maglia dei toscani, facendo scattare l’interesse di diverse squadre di Serie A. Tra queste la Juventus che sarebbe, secondo indiscrezioni, in vantaggio su tutti.

Il presidente dell’Empoli conferma: “Traorè andrà alla Juventus”

Traorè sarà un giocatore della Juventus a partire dal prossimo primo luglio e dopo le indiscrezioni arriva la conferma del Presidente dell’Empoli Corsi: “Su Traore l’accordo c’è, è solo una formalità da chiudere e con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni, c’è un rapporto amichevole e familiare. Infatti credo mi prenderanno anche l’allenatore della Primavera“. Lo rivela ai microfoni di Radio Bruno il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. “Penso che su Traore loro debbano solo decidere con quale altro club definire l’operazione.”

La Juventus ha dunque trovato l’accordo decisivo per portare a Torino il promettente centrocampista dell’Empoli. Difficilmente i bianconeri lo terranno in prima squadra e per questo è molto probabile che Paratici pensi a girarlo al Sassuolo per una stagione.

