Nuovo difensore Juventus: hanno già chiuso

Nuovo difensore Juventus. Il reparto arretrato da risistemare dopo le perdite di Bremer e di Cabal. E si avvicina il momento delle scelte.

La costituenda Juventus di Cristiano Giuntoli sta muovendo i suoi passi per avvicinarsi con qualche certezza in più alla sessione invernale di calciomercato.

L’umorale mondo del calcio sente ancor più sulla pelle l’andamento ondivago dei risultati. E ne risente, positivamente o negativamente, in termini di operazioni. Ecco quindi che la brillante vittoria in Champions League della Juventus contro il Manchester City, sembra donare nuova linfa vitale all’intero ambiente bianconero. E nel giro di poche ore cambiano umori ed orizzonti del progetto di mercato messo giù dalla dirigenza bianconera. La priorità, però, rimane sempre la ricerca di un nuovo difensore centrale. Forse due, se sussisteranno i presupposti. Una ricerca non facile resa ancor più complicata dal fatto che chi è bravo ad evitare gol è diventato merce preziosa quanto chi la via del gol la sa trovare con facilità.

Nuovo difensore Juventus. Badiashile non arriva a gennaio

Una scelta non procrastinabile. Pertanto il nuovo difensore della Juventus, almeno uno, ‘deve’ arrivare a gennaio. Per questo la news di mercato fornita da rmcsport.bfmtv.com, non rappresenta una novità positiva per la Juventus.

Si parla, infatti, di Benoit Badiashile, difensore francese di origini congolesi, in forza al Chelsea. Il classe 2001 sta trovando poco spazio nel club londinese e questo ha suscitato il grande interesse del club bianconero. Il Chelsea, però, ha rispedito al mittente i tentativi di approccio di Cristiano Giuntoli. La forte concorrenza nel reparto difensivo di Enzo Maresca sta chiudendo ogni spazio a Benoit Badiashile. Il Chelsea ha però chiuso le porte per gennaio. Se ne potrà riparlare nella sessione estiva. Per la Juventus, però, sarà già troppo tardi. Il direttore tecnico dovrà allora volgere altrove le sue attenzioni per il difensore centrale da offrire come regalo ‘post-natalizio’ a Thiago Motta.