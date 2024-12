No secco che brucia: la Juve prende un’altra batosta

La Juventus deve fare i conti con un nuovo rifiuto che cambia le strategie di mercato dei bianconeri in vista della seconda parte di campionato.

La vittoria ottenuta in Champions League contro il Manchester City ha dato grande fiducia in casa Juventus con i bianconeri che dovranno però intervenire sul mercato per sistemare una rosa che ha necessità di qualche ritocco.

La prima parte di stagione della Juventus è stata caratterizzata da diversi infortuni che hanno complicato la vita a Thiago Motta ed ai suoi uomini. I ko di Bremer e Cabal, fuori per tutto il resto della stagione, rendono obbligate le scelte del tecnico per quello che riguarda la retroguardia. La dirigenza si sta muovendo in questo senso per cercare di trovare i colpi necessari a sistemare la rosa ma in questi ultimi giorni è giunta una riposta negativa che costringerà Giuntoli a cambiare obiettivo.

Juventus, si complica un colpo: arriva il primo rifiuto

Uno dei nomi fatti da Thiago Motta per sistemare la difesa della Juventus è quello di Sam Beukema. Il centrale olandese è un pallino del tecnico della Juventus che lo ha avuto a disposizione durante la sua avventura alla guida dei rossoblu. Il Bologna ha però risposto con un “no” secco che costringerà i bianconeri a cambiare obiettivo.

Il centrale della Juventus è un punto di forza della squadra emiliana con il difensore che in questa prima parte di stagione sta mostrando quanto di buono fatto vedere durante lo scorso campionato. Classe 1998, Beukema ha fornito ottime prestazioni anche per quello che riguarda le partite di Champions League attirando le attenzioni di diversi club anche all’estero.

Dopo il no per Calafiori, arrivata la scorsa estate, arriva un altro rifiuto dal Bologna per la Juventus. L’olandese è stato un punto fermo della squadra di Thiago Motta durante lo scorso campionato con il tecnico bianconero che sarebbe felice di averlo di nuovo a disposizione. L’addio di Beukema al Bologna potrebbe arrivare ma difficilmente a campionato in corso.

Il centrale delle formazione di Vincenzo Italiano potrebbe salutare il capoluogo emiliano al termine del campionato in corso per una somma intorno ai 22 milioni di euro. La speranza del Bologna è però quella di andare a dare vita ad un’asta per il suo cartellino, cercando di far salire il suo prezzo considerato il fatto che diversi club hanno messo nel mirino l’ex AZ Alkmaar.