Tutta colpa del Chelsea, il Natale della Juventus è rovinato

Rischia di non essere un Natale facile per la Juventus e per i suoi tifosi: il Chelsea sta per rubare ai bianconeri i regali.

Cosa c’è di peggio del goal dell’ex nel calcio? Vedere un proprio ex calciatore rovinare il Natale alla sua ex squadra. Questo è proprio ciò che potrebbe fare il Chelsea dell’ex bianconero Enzo Maresca che, nemmeno a dirlo, vorrebbe beffare la sua ex squadra ancora prima di affrontarla sul campo.

In estate sono rimasti tutti un po’ sorpresi quando i Blues hanno deciso di mettere in panchina, dopo l’ottimo lavoro fatto al Leicester, quello che per anni è stato il vice di Pep Guardiola. Contratto di sei anni per l’ex centrocampista juventino che si è già lasciato alle spalle lo scetticismo iniziale dimostrando di poter essere uno dei migliori tecnici su piazza.

I londinesi sono felici della scelta fatta e ora vogliono coccolare il proprio tecnico facendogli un regalo. Peccato che per renderlo felice abbiano deciso di guardare proprio in casa della sua vecchia compagine. Sarà un Natale dolce per lui e un po’ meno per i suoi ex tifosi.

Altro che Juventus, lo prende il Chelsea di Maresca

Cristiano Giuntoli ha sorpreso un po’ tutti quando ha ammesso di voler blindare Francisco Conceiçao, figlio d’arte in prestito dal Porto. Purtroppo tra i due club c’è però solo un accordo verbale e questo significa che i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. Ecco perciò che entra in gioco il Chelsea di Maresca che come rinforzo per il futuro starebbe pensando proprio al giovane portoghese.

Quando si tratta di investire denaro sul mercato, il Chelsea ha pochi rivali e per questo potrebbe presto presentarsi nel quartier generale del Porto con i 30 milioni richiesti per il suo cartellino. La clausola parla chiaro e sebbene ci sia un accordo di massima con la Juve, è il denaro sonante a fare la differenza. Davanti ad un’offerta concreta, che rispetta le richieste dei lusitani, Conceiçao andrà via senza aspettare la Juve.

Maresca ci pensa e sogna di avere il gioiellino a disposizione. Trasferimento che avverrà, in caso di raggiunto accordo tra le parti, non prima della prossima stagione. Insomma, di questo passo le festività rischiano di rimanere indigeste al popolo di fede bianconera. Anche perché in molti ormai si sono affezionati al talento figlio di Sergio Conceiçao.