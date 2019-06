Sarri è a Torino, il neo tecnico della Juventus è atterrato a Caselle in tardo pomeriggio ed è pronto ad iniziare la sua avventura sulla panchina bianconera.

Tutto pronto, dunque, per l’era Sarri alla Juventus. Il nuovo allenatore bianconero è da poco arrivato a Torino e si prepara per la presentazione di domani, ore 11, all’Allianz Stadium. L’allenatore ex Chelsea e Napoli è atterrato a Caselle alle 19.07 per l’avventura sulla panchina della Vecchia Signora.

Maurizio Sarri è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Juventus. Dopo le stagioni a Napoli e l’annata in alla guida del Chelsea, il tecnico toscano ha sposato la causa bianconera ed è pronto a lavorare con CR7 e compagni. Domani è in programma ci sarà la tanto attesa presentazione presso l’Allianz Stadium.

Nella sala Gianni e Umberto Agnelli (la sala delle grandi occasioni), il neo tecnico bianconero parlerà per la prima volta da allenatore della Juventus. Possiamo comunque dire che l’era Sarri è iniziata poco dopo le 19, cioè quando, tramite un aereo privato è atterrato all’aeroporto di Caselle, da dove si sta dirigendo in auto al centro sportivo della Continassa.

