Pronto a svuotare l’armadietto, la Juve incassa 22 milioni

La Juventus si prepara a concretizzare una partenza per finanziare i colpi in entrata. Fissato il prezzo: servono 22 milioni.

La strategia della Juventus relativa alla sessione invernale del mercato è stata delineata. A gennaio si cercherà di prendere in primis un paio di difensori di comprovata qualità, in grado di sostituire degnamente Gleison Bremer e Juan Cabal. La lista della spesa comprende inoltre un attaccante, capace di far rifiatare quando necessario Dusan Vlahovic. Almeno tre colpi, quindi, che il club finanzierà attraverso le risorse a disposizione e quelle in arrivo tramite una cessione.

Sì, perché la Vecchia Signora ad inizio anno ha intenzione pure di sfoltire la rosa trovando una sistemazione alternativa agli elementi ritenuti non imprescindibili da Thiago Motta. In lista di sbarco c’è Arthur ma la partenza del brasiliano (in prestito) avrà un impatto minimo sul bilancio bianconero. Chi, invece, garantirà una preziosa plusvalenza è Nicolò Fagioli, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico. Il 23enne ha vissuto la sua serata di gloria lo scorso 2 ottobre, dando il là alla rimonta ai danni del Lipsia in Champions League.

Poi, però, la sua stella si è offuscata. Motta, infatti, lo ha escluso dalla formazione titolare nelle 5 gare successive puntando forte sul duo composto da Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Sabato contro il Bologna è stato riproposto dall’inizio tuttavia l’ex Cremonese ha gettato alle ortiche la chance, andando incontro ad una prestazione negativa sotto tutti i punti di vista. Il matrimonio tra le parti, di conseguenza, andrà in scena tra un mese con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha provveduto ad esporre in vetrina il prezzo del cartellino.

Mercato Juventus, via libera alla cessione: servono 22 milioni

Il manager, tramite questa operazione in uscita, conta di incassare almeno 22 milioni. Diverse le manifestazioni d’interesse giunte sulla sua scrivania. A muoversi per primo è stato il Paris Saint Germain, con cui la Juve ha tentato (senza successo) di mettere in piedi uno scambio alla pari comprendente Milan Skriniar. Sulle tracce dii Fagioli risulta esserci pure il Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi, dove il classe 2001 ritroverebbe Adrien Rabiot e, forse, Paul Pogba (anche lui nel mirino della società della Costa Azzurra).

Giuntoli, in attesa di ricevere proposte concrete, è al lavoro per soddisfare le richieste di Motta. Per quanto riguarda la difesa, piacciono molto Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord. In avanti, invece, i nomi apprezzati sono quelli di Joshua Zirkzee del Manchester United (difficile) e di Lorenzo Lucca dell’Udinese (più semplice).