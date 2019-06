Trippier alla Juventus è considerato uno dei probabili colpi di calciomercato dei bianconeri in vista della prossima stagione. Il terzino piace molto alla Juventus vista la partenza di Joao Cancelo.



Joao Cancelo ha le valigie in mano per raggiungere la Premier League e più precisamente la città di Machester. Destinazione City o United e per questo motivo Maurizio Sarri avrebbe chiesto Trippier per la fascia destra.

Trippier alla Juventus, ballottaggio con Hysaj?

Secondo il Corriere dello Sport il calciatore sarebbe pronto a volare in Serie A per crescere ancora di più a livello internazionale. Il difensore piaceva anche al Napoli che però ha deciso di acquistare un difensore italiano ed economico Giovanni Di Lorenzo, lasciando di fatto via libera alla Juventus.

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020 per questo i bianconeri stanno pensando di far scendere la valutazione di 30 milioni di euro. Se dovesse veramente arrivare ci sarà il via libera per la cessione di Joao Cancelo in Premier League. Sarri avrebbe dato l’ok all’operazione anche se il tecnico toscano pensa anche ad un suo vecchio pupillo ai tempi di Empoli e Napoli: Hysaj.

