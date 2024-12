Vlahovic offerto al Real Madrid: la risposta di Perez chiude i giochi

Vlahovic offerto al Real Madrid. Il centravanti serbo della Juventus ritorna ad essere protagonista delle chiacchiere pre-mercato invernale.

A volte la sola presenza conta più di mille parole. Il momento delicato che sta attraversando la Juventus lo ha colto, e bene, anche l’amministratore delegato di Exor, John Elkann.

Una visita alla Continassa e l’incontro con l’a.d. bianconero, Maurizio Scanavino e, soprattutto, con i responsabili primi dell’Area tecnica, il direttore Cristiano Giuntoli ed il tecnico Thiago Motta. Da ciò che è stato, il Bologna, a ciò che sarà, il Manchester City. Di mezzo il presente e l’immediato futuro della Juventus con l’assoluta necessità di cogliere risultati.

Non solo, e non tanto per motivi di prestigio quanto pressoché, quasi esclusivamente, per motivi di natura economica. Non si possono, infatti, prevedere le conseguenze immediate di una Juventus fuori dalla prossima Champions League così come di una ‘troppo’ precoce eliminazione dalla competizione europea più prestigiosa in questa stagione.

Vlahovic offerto al Real Madrid. La risposta di Florentino Perez

I conti da fare sul campo, con i punti da conquistare, ed i conti con i conti bianconeri da risistemare. Il mercato di gennaio e la sessione estiva. Nei pensieri di Cristiano Giuntoli tutti questi ‘vitali’ spunti hanno un denominatore comune: Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo si porta dietro da sempre un carico pesante. L’oneroso acquisto e l’ancor più oneroso ingaggio. Un contratto con la Juventus che scadrà nel 2026 e che, se non rinnovato, potrebbe far correre il rischio alla società bianconera di perdere a zero il suo attaccante. Anche in questa stagione il classe 2000, ex viola, non sta convincendo. Il cambio del tecnico non ha giovato come sperato.

Se arriva l’opportunità giusta la Juventus lo cederà. Lo ha fatto chiaramente intendere defensacentral.com che ha scritto come diversi agenti internazionali stanno ‘promuovendo’ Dusan Vlahovic sul mercato europeo. Anche il Real Madrid, che non sta vivendo la sua stagione migliore, ha sentito bussare alla sua porta. La risposta di Florentino Perez su Dusan Vlahovic non lascia scampo: “Non è il profilo che cerchiamo”. –1.

L’estate è lontana ma il solo pensiero delle difficoltà che si potrebbero incontrare per un’eventuale cessione di Dusan Vlahovic è già un incubo ricorrente per la Juventus. Il precedente di Federico Chiesa, altro ex viola, ceduto ad un prezzo di saldo, terrorizza.