Zirkzee in Serie A ma non alla Juve: proposta accettata

Zirkzee torna in Serie A, ma non alla Juventus: nel mezzo si è messo l’ex bianconero. Ecco la situazione che si è creata

Zirkzee è sicuramente uno dei pallini di Thiago Motta, il pupillo per eccellenza. L’attaccante olandese, insieme all’attuale allenatore della Juventus, lo scorso anno al Bologna hanno fatto qualcosa di eccezionale. Ed è fuori discussione che il tecnico lo avrebbe portare con sé nella sua nuova avventura a Torino.

Non c’è stato il modo comunque di prenderlo. Troppo alte le commissioni che solamente il Manchester United ha deciso di pagare. Ma l’avvio in Premier League, per il momento, è stato abbastanza deludente tant’è che si è parlato e si sta parlando ancora di un possibile ritorno in Serie A. La Juventus, un attaccante – ma non solo – a gennaio lo dovrebbe prendere e il nome di Zirkzee è quello che stuzzica maggiormente. Ma non piace solo a Motta, perché secondo Il Mattino, anche il Napoli vorrebbe prendere il giocatore per dare a Conte la possibilità di vincere lo scudetto.

Zirkzee al Napoli: via libera di Conte

“Antonio Conte ha chiesto rinforzi per il prossimo mercato di gennaio. La società non si tirerà certamente indietro, ma è improbabile che il club possa spendere di nuovo una cifra consistente dopo lo sforzo economico profuso questa estate dove non sono stati lesinati gli investimenti nonostante un’annata senza Champions League“.