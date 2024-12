Il Barcellona non c’è più: botto Juve, via libera alla firma

Calciomercato Juventus: il Barcellona si è tirato indietro, non convinto delle potenzialità del giocatore. Via libera bianconero

C’è una concorrente in meno, stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, e precisamente riportate da sport.es, nella corsa a quel colpo grosso che la Juventus, la prossima estate, potrebbe fare a parametro zero.

Questo non vuole dire, evidentemente, che sia cosa fatta: ci sono altre società che già a gennaio vorrebbe prendere il giocatore e fargli giocare la seconda parte della stagione con la nuova maglia. E anche il club proprietario del cartellino, per non perderlo a parametro zero, potrebbe decidere di dare il via libera definitivo all’addio. Questa società assai interessata che ha fatto una grossa mossa, sempre secondo la fonte citata prima, è il Tottenham. Ma non è l’unica squadra che vuole David del Lille, accostato con molta insistenza alla Juve. Di certo il Barcellona, al momento, si è tirato fuori dalla corsa.

Il Barcellona molla David: non convince Flick

Non c’è solo la questione economica in questo caso, ma anche una questione tecnica: “sportivamente sia Deco che Hansi Flick sono riluttanti a spendere una cartuccia di mercato perché è un attaccante che soffre molto quando non ha spazio”. Insomma, i catalani, sono alla ricerca di un attaccante con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che ha il canadese. Ovvio che se dovesse rimanere anche dopo gennaio in Francia, allora, le cose potrebbero cambiare: ma la sensazione è che nelle prossime settimane il giocatore potrebbe lasciare la Ligue 1 e trasferirsi nel suo nuovo club.

In tutto questo non possiamo dimenticare in nessun modo come la Juventus non abbia mai perso di vista il giocatore. Soprattutto perché Giuntoli non ha ancora risolto la questione Vlahovic: il serbo con il contratto in scadenza nel 2026 non sembrerebbe abbia dato l’ok al prolungamento con spalmatura dell’ingaggio e questo potrebbe portare alla separazione alla fine di questa stagione. David, quindi, è un obiettivo concreto.