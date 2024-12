Panchina all’ex Juve: esonero e cambio in Serie A

Cambia tutto in Serie A, torna un ex Juventus: esonero in vista, il sostituto può essere proprio lui

Sono ore decisive per un grande ex protagonista della Juventus. Dopo un’assenza piuttosto breve potrebbe infatti ritrovare una collocazione in Serie A. Le difficoltà di alcuni allenatori gli potrebbero aprire, ben prima del previsto, le porte per un clamoroso ritorno. E sarebbe l’occasione ideale per lui per prendersi una rivincita e dimostrare tutto il suo valore, troppo a lungo messo in discussione.

Se tra i grandi ex Juve c’è chi si sta prendendo le proprie rivincite anche a distanza, come Max Allegri, spettatore non troppo interessato delle cose di casa bianconera, consapevole di aver riportato dalla sua parte molti di quei tifosi e detrattori che a lungo lo avevano etichettato come ‘bollito’ e ‘superato’ per le sue ultime stagioni sulla panchina juventina, ce n’è un altro che invece aspetta il suo ritorno in panchina per potersi prendere la sua rivincita.

Dopo aver allenato, con fortune alterne, una Juventus già in grande difficoltà, ha provato infatti a ricostruire la propria immagine prima in Turchia, con un’avventura terminata prima del tempo e senza grandi risultati, poi in Serie B, senza riuscire nell’impresa di riportare un club blasonato al livello che merita.

Giovane e con ancora tanto da poter dare in panchina, potrebbe però ricevere subito una nuova chance per dimostrare il suo valore, e stavolta direttamente in Serie A, per cercare di incidere su alcune delle squadre maggiormente in difficoltà della prima divisione.

Serie A, ore decisive: esonero imminente, panchina all’ex Juve

Dopo il deludente settimo posto della scorsa stagione in cadetteria, e l’esonero prematuro all’inizio della stagione in corso, Andrea Pirlo è pronto a voltare pagina. L’avventura alla Sampdoria non è andata secondo programma, complici le difficoltà di un campionato, la Serie B, difficile da gestire senza la necessaria esperienza.

Nonostante un palmares da allenatore per il momento non all’altezza di quello conquistato da giocatore, l’ex Juve conserva però il rispetto e la stima di tantissimi club, anche in Serie A. E potrebbe presto trovare una nuova panchina proprio nella massima serie.

Sono ore caldissime infatti per Paolo Zanetti ed Eusebio Di Francesco. Il primo con il Verona ha inanellato 4 sconfitte consecutive, in totale ne ha messe insieme ben 11 e, dopo un inizio promettente, ha dimostrato enormi limiti nella gestione di un organico che comunque non sembra costruito per raggiungere una tranquilla salvezza.

Il secondo sta invece vivendo una situazione simile a quella del suo Frosinone lo scorso anno, con la differenza che i risultati in questa prima parte di stagione stanno faticando ad arrivare. Sul piano del gioco il suo Venezia ha spesso convinto, ma con sole due vittorie e tre pareggi in quindici partita è attualmente fermo all’ultimo posto, e di questo passo faticherebbe enormemente ad arrivare alla salvezza.

Il destino dei due è quindi appeso a un filo, e non è improbabile un cambio un esonero nei prossimi giorni, con Pirlo pronto ad ‘approfittare’ della situazione per ritrovare quella Serie A che gli manca dal 2020/21, anno dell’unica stagione alla guida della Vecchia Signora.