Juve, la bomba di mercato è servita: arriva il bomber della rivale

Il nuovo bomber per la Juventus arriva dall’acerrima rivale: colpo di mercato clamoroso in Serie A

Continua la ricerca quasi spasmodica della Juventus di un attaccante che possa permettere a Vlahovic di rifiatare. A gennaio, i bianconeri interverranno principalmente sul reparto difensivo, ma non è da escludere un colpo in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo.

Il recupero di Milik sta procedendo bene e l’attaccante polacco dovrebbe rientrare a gennaio, ma restano dubbi circa le sue condizioni fisiche. Prima che possa tornare in forma potrebbe volerci del tempo e Thiago Motta corre il rischio di ritrovarsi con il solo Vlahovic anche per la seconda parte di stagione. Un rischio che la Juventus e Giuntoli vogliono evitare di correre ed è per questo che il ds bianconero sta lavorando sottotraccia per regalare al proprio tecnico un altro attaccante.

Nella lista di Giuntoli ci sono tanti nomi ed altri se ne sono fatti in queste settimane. L’obiettivo principale della Juventus porta il nome di Joshua Zirkzee che al Manchester United non ha impressionato, soprattutto quando l’allenatore dei Red Devils era Ten Hag. Tuttavia, da quando è arrivato Ruben Amorim, le cose stanno iniziando a cambiare per l’olandese che ha anche firmato una doppietta nella sfida vinta contro l’Everton della settimana scorsa, segno che è tornato a sentire la fiducia dello staff tecnico.

Di conseguenza, portare Zirkzee a Torino a gennaio potrebbe essere difficile per GIuntoli che sta già vagliando alternative. Una di queste porta il nome di Giacomo Raspadori che sta trovando poco spazio e potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato.

Juventus, Raspadori nel mirino: il Napoli apre alla cessione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per Giacomo Raspadori potrebbero essersi aperte in maniera definitiva le porte della cessione a gennaio. L’attaccante del Napoli sta incontrando parecchie difficoltà a mettersi in mostra con Conte ed a livello tattico il tecnico salentino sta faticando nel collocarlo nel suo 4-3-3, cosa che lo sta spingendo a lasciare gli azzurri nella prossima sessione di mercato.

Nonostante la stima che ha Conte nei suoi confronti, come sottolineato dal tecnico degli azzurri stesso, Raspadori chiede maggior spazio e lo ha fatto capire a chiare lettere nel corso di un’intervista rilasciata quando era in Nazionale. In Serie A, l’ex Sassuolo ha molti estimatori, tra questi la Juventus che è alla ricerca di occasioni per rafforzare un reparto offensivo abbastanza scarno. Ai bianconeri, il profilo di Raspadori piace molto e per gennaio potrebbe mettere in piedi un’operazione che possa coinvolgere anche Danilo.

Il difensore brasiliano sarebbe intrigato dalla possibilità di trasferirsi al Napoli e per questo Giuntoli e Manna potrebbe decidere di impostare la trattativa sulla base di uno scambio alla pari. Gli azzurri sono alla ricerca di un difensore capace di impostare il gioco e Danilo è un profilo molto gradito, sebbene il ds degli azzurri non si sia voluto sbottonare troppo su un suo possibile arrivo. L’asse Napoli-Torino, però, sembra molto calda in questi giorni ed a gennaio potrebbe farsi decisamente bollente.