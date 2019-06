De Laurentiis non si smentisce e torna a parlare di Juventus e di Sarri, proprio nel giorno della presentazione del nuovo allenatore dei bianconeri.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, non sembra aver digerito l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e in maniera sarcastica ha provato a non far trapelare delusione e anche un pò di rabbia per quanto avvenuto negli ultimi giorni in casa bianconera.

De Laurentiis dice la sua sull’arrivo di Sarri alla Juventus

Aurelio De Laurentiis ha voluto, durante la conferenza di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus, dire la sua sull’ex tecnico del Napoli: “La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un’aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo”.

Il presidente azzurro attacca: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra. Ma sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo. Che diranno allora i tifosi del Napoli che considerano Sarri solo un grande traditore?”.

