Jorginho alla Juventus può essere il colpo voluto da Maurizio Sarri che sta lavorando per costruire la sua squadra. Oggi il tecnico è stato presentato a Torino e…

Il Daily Mail ha specificato che l’affare si può fare con il calciatore italo-brasiliano che vorrebbe seguire il suo mentore anche in bianconero. Il centrocampista di fatto è esploso col tecnico campano a Napoli per poi andare a giocare con lui anche in Inghilterra. Che sia uno dei colpacci a centrocampo?

Jorginho alla Juventus? Calciomercato: in Inghilterra sicuri dell’affare

L’eventuale arrivo di Jorginho apre due scenari possibili per Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe tornare a giocare qualche metro più avanti come aveva fatto fin prima dell’invenzione di Allegri di metterlo davanti alla difesa.

Non è però affatto da escludere la possibilità di vederlo partire in questa sessione di calciomercato. Il giocatore piace a molti club in giro per l’Europa, tra cui anche il Real Madrid.

