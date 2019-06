Marcelo, terzino del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna in questa sessione di calciomercato per iniziare una nuova avventura.

La Juventus potrebbe mettere a segno qualche colpo importante in estate, in ambito di calciomercato, in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che circola è quello di Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, che potrebbe decidere di lasciare le merengues per iniziare una nuova avventura. Cristiano Ronaldo, attaccante bianconero, lo vorrebbe a Torino insieme a lui per dare la caccia alla Champions League che manca a Torino da 23 anni.

Juventus, il futuro di Marcelo

Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe decidere di cambiare maglia dopo l’ultima stagione, poco positiva per il giocatore brasiliano. Nell’ultima stagione, sotto la guida di Julen Lopetegui e Santiago Solari, il giocatore ha trovato poco il campo e soprattutto non sono arrivati i risultati sperati per il Real Madrid dato che non sono arrivati i titoli sperati dalla dirigenza. Il brasiliano nella prossima stagione potrebbe cambiare maglia, tutto dipenderà però dai colloqui che avrà con Zinedine Zidane per pianificare la nuova stagione. La Juventus resta alla finestra, già la scorsa estate lo voleva, su richiesta di Cristiano Ronaldo che è un suo grande estimatore da sempre.

