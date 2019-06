Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus, dopo aver annunciato e presentato Maurizio Sarri, può concentrarsi sulle questioni di calciomercato per rinforzare la rosa. Uno dei nomi che circola, in maniera frequente, è quello del centrocampista del Manchester United Paul Pogba che potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione. Il francese potrebbe rappresentare il grande colpo per il nuovo tecnico, per dare l’assalto alla Champions League.

Juventus, Pogba torna a Torino?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League dopo l’ultima stagione, molto altalenante per lui. Il francese ha patito con José Mourinho in panchina, i litigi con il portoghese lo hanno portato a rendere molto al di sotto delle aspettative. Con l’arrivo di Ole Solskjaer, invece, l’ex bianconero è tornato ai livelli eccellenti con i quali si è fatto conoscere al mondo e, soprattutto, che lo hanno portato a vincere il Mondiale in Russia contro la Francia. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, potrebbe tentare di strapparlo ai Red Devils nelle prossime settimane, riportandolo a Torino dove ha spiccato il volo qualche anno fa.

