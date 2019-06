Moise Kean, attaccante della Juventus, sarà in panchina questa sera nella sfida contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno alle semifinali.

Juventus, Kean va in panchina con l’U21

Si era parlato nelle scorse ore di una punizione esemplare per due membri della rosa della Nazionale Under 21, impegnata agli Europei. Stiamo parlando dell’attaccante della Juventus Moise Kean e del centrocampista, della Roma, Nicolò Zaniolo. I due compagni, infatti, si sarebbero presentati in ritardo alla riunione indetta per il pomeriggio da Luigi Di Biagio, in vista della sfida di questa sera con il Belgio. Il giocatore giallorosso non ci sarebbe, comunque, stato perché era stato squalificato dopo i due cartellini gialli nelle prime due gare; il bianconero, invece, sarà in panchina, e non in tribuna come si diceva nelle ore scorse.

Le formazioni ufficiali:

Belgio (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. Commissario tecnico: Walem.

Italia (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Locatelli, Mandragora; Lo. Pellegrini; Chiesa, Cutrone. Commissario tecnico: Di Biagio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK