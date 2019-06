Maurizio Sarri e il giornalista Luca Momblano non si sono scambiati una stretta di mano alla fine della conferenza stampa di presentazione alla Juventus.



Secondo alcuni il tecnico non avrebbe gradito l’insistenza del giornalista di TeleLombardia sulla pista Pep Guardiola. Dopo la conferenza pare che il giornalista si sia avvicinato per stringergli la mano e facendogli il suo in bocca al lupo, il tecnico però l’ha ignorato suscitando questo volto in foto come mostrato da CalcioNapoli24.it.

Sarri e Momblano, gaffe dell’allenatore della Juventus

La società come prenderà questo gesto? Neanche a dirlo è grande polemica perché va ricordato che a Torino queste cose non si possono accettare. Il carattere bizzoso del mister ha già portato a polemiche che saranno in piedi per tutta la stagione.

