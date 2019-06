Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, potrebbe lasciare quest’estate la maglia bianconera per la prossima stagione, una maxi-offerta per lui.

La Juventus potrebbe cedere un pezzo pregiato in questa sessione di calciomercato, nonostante le prerogative dopo il termine della stagione non fossero queste. Secondo le indiscrezioni riportate dal collega Luca Momblano, a Telelombardia, pare infatti che la Juventus abbia ricevuto una maxi–offerta, in queste ore, per Wojciech Szczęsny. Al momento non si conoscono i dettagli, nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. Vedremo, quindi, se la società bianconera dovrà muoversi per trovare un nuovo estremo difensore.

Juventus, Szczęsny potrebbe lasciare Torino

Luca Momblano, giornalista bianconero di Telelombardia, ha parlato di una possibile cessione importante della Juventus in questa sessione di calciomercato. Il nome che è stato richiesto alla dirigenza bianconera sarebbe quello di Wojciech Szczęsny, il portiere polacco arrivato dalla Roma. Nell’ultima stagione le sue prestazioni sono state molto buone e, secondo Momblano, la Juventus avrebbe ricevuto una maxi–offerta per lui. A oggi, però, non si conoscono le cifre e il club che ha contattato Fabio Paratici per il polacco. Nelle prossime ore, però, potrebbero esserci novità importanti, soprattutto in casa Milan dove c’è un Gianluigi Donnarumma messo alla porta per fare cassa.

